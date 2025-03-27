Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Çağış Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Altıeylül ve Bigadiç Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 91 yaşındaki Ö.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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