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        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:47
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        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgilere göre, Çağış Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Altıeylül ve Bigadiç Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 91 yaşındaki Ö.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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