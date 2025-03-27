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        Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:00 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:31
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        Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Onur A. idaresindeki 10 TZ 686 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolu üzerinde, Çay Köprüsü üstünde Yalçın K. yönetimindeki 10 HA 902 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı, hafif ticari araçtaki Fadime K. yaşamını yitirdi.

        Fadime K'nin cesedi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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