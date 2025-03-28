Balıkesir'de Kadın Oyunları Festivali sona erdi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Mart'ta başlayan Kadın Oyunları Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Dünya Tiyatrolar Bildirgesi'nin okunmasıyla sona erdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Mart'ta başlayan Kadın Oyunları Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Dünya Tiyatrolar Bildirgesi'nin okunmasıyla sona erdi.
Ayvalık Belediyesi tarafından Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde 4 gün süren festivalde kadın oyunları izleyicilerle buluşturuldu.
Festivalin son gününde Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak tarafından Dünya Tiyatrolar Bildirisi okundu.
Daha sonra Sinem Koşar'ın yazıp, oynadığı tek kişilik "Havva" isimli oyun sahnelendi.
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