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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Balıkesir'de partililerle bayramlaştı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'de partisinin bayramlaşma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:22
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Balıkesir'de partililerle bayramlaştı
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'de partisinin bayramlaşma programına katıldı.

        CHP Balıkesir İl Başkanlığınca Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Aytekin, partililerin bayramını kutladı.

        Erken seçim sandığını bir an önce vatandaşların önüne koymayı planladıklarını belirten Aytekin, "Bunu sadece ana muhalefet partisi olarak istiyor değiliz, bunu milletimiz, halkımız istiyor. Son yaptığımız ankette yüzde 70'i aşan bir oranda vatandaşımız erken seçim istiyor." dedi.

        Aytekin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde, liderliğinde önce cumhurbaşkanı adayımızı zindanlardan çıkartacağız, sonra bu milletin önüne sandığı koyacağız ve zaferi kazanacağız." diye konuştu.

        Programa, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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