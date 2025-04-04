Balıkesir'de ayı kovanlara zarar verdi

Kırsal Ballıpınar Mahallesi'ndeki arazide Metin Dinç, Çetin Şen ve Recai Kırcı isimli vatandaşların arı kovanları bir ayı tarafından parçalandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir ayının arı kovanlarına zarar verdiği anlar fotokapan tarafından kaydedildi.

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