Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de ayı kovanlara zarar verdi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir ayının arı kovanlarına zarar verdiği anlar fotokapan tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 00:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de ayı kovanlara zarar verdi
        ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir ayının arı kovanlarına zarar verdiği anlar fotokapan tarafından kaydedildi.

        Kırsal Ballıpınar Mahallesi'ndeki arazide Metin Dinç, Çetin Şen ve Recai Kırcı isimli vatandaşların arı kovanları bir ayı tarafından parçalandı.

        Fotokapana da yansıyan görüntülerde, ayının kovana gelip bal yediği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Ayvalıkgücü adım adım şampiyonluğa
        Ayvalıkgücü adım adım şampiyonluğa
        Balıkesirspor büyük fırsat tepti
        Balıkesirspor büyük fırsat tepti
        Ayıların ormanda kovanlara zarar verip balları yediği anlar fotokapanla gör...
        Ayıların ormanda kovanlara zarar verip balları yediği anlar fotokapanla gör...
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Osmaniyespor FK: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Osmaniyespor FK: 1-0