Balıkesir'de çıkan kavgada silahla vurulan pazarcı öldü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Gümüşçeşme Mahallesi Ofis Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan pazarcılar H.B. ile C.K. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, H.B'yi silahla göğsünden yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.
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