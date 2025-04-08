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        Balıkesir'de çıkan kavgada silahla vurulan pazarcı öldü

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 23:13 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:13
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        Balıkesir'de çıkan kavgada silahla vurulan pazarcı öldü
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Gümüşçeşme Mahallesi Ofis Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan pazarcılar H.B. ile C.K. tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, H.B'yi silahla göğsünden yaraladı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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