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        Bursaspor'da şampiyonluk sevinci

        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:13
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        Bursaspor'da şampiyonluk sevinci
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        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Çelik, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takıma destek veren herkese teşekkür etti.

        Çok mutlu olduklarını ifade eden Çelik, "Şehirdeki bütün ağabeylerimize büyüklerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Takımımıza hayırlı olsun, hak ettik, çok şükür mutlu sona ulaştık." diye konuştu.

        Maçı izlemeye gelen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da yeşil-beyazlı takımın şampiyon olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

        Varank, Bursaspor'un daha iyi yerleri hak ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Çok mutluyuz, gururluyuz, gerçekten Bursaspor bunu hak ediyordu. İnşallah hızlı bir biçimde Süper Lig'e doğru tırmanacağız. Takım gerçekten müthiş bir performans gösterdi ama en büyük gayreti şehir gösterdi. Bursalılar, Bursaspor'a sahip çıktı. Dolu statta oynadık, Allah'ın izniyle böyle devam edecek, Bursa'ya Bursaspor'a hayırlı uğurlu olsun."

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu ifade etti.

        Çelik, Bursaspor'un hiç hak etmediği bir ligde mücadele etmek zorunda kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Bursapor'a gönül veren herkes bugün bayram yapsın, sevinsin. Bu şampiyonluk sıradan bir şampiyonluk değil. Büyük ekonomik zorluklarla mücadeleyi başarıp arkasından bunu şampiyonlukla taçlandırmak son derece önemlidir. Bursa camiası bunu başarmıştır. Güvenilir bir yönetim ve arkasında hiçbir ayrım gözetmeksizin duran bir Bursa ile bu başarıyı elde ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda Bursaspor'a yaraşır yürüyüşümüz devam edecek. Her alanda Bursaspor'a katkı vermeye devam edeceğiz. Bu coşkuyu Bursa'ya defalarca yaşatmaya devam edeceğiz."

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