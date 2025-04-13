Bursaspor'da şampiyonluk sevinci

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çelik, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takıma destek veren herkese teşekkür etti.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Çelik, "Şehirdeki bütün ağabeylerimize büyüklerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Takımımıza hayırlı olsun, hak ettik, çok şükür mutlu sona ulaştık." diye konuştu.

Maçı izlemeye gelen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da yeşil-beyazlı takımın şampiyon olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Varank, Bursaspor'un daha iyi yerleri hak ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz, gururluyuz, gerçekten Bursaspor bunu hak ediyordu. İnşallah hızlı bir biçimde Süper Lig'e doğru tırmanacağız. Takım gerçekten müthiş bir performans gösterdi ama en büyük gayreti şehir gösterdi. Bursalılar, Bursaspor'a sahip çıktı. Dolu statta oynadık, Allah'ın izniyle böyle devam edecek, Bursa'ya Bursaspor'a hayırlı uğurlu olsun."