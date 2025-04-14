Balıkesir'de boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrası kurtardı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da personele verilen eğitimlerin önemine dikkati çekerek, Heimlich Manevrası ile Sevgi Evi misafirhanesi konuğu Altay'ı hayata bağlayan İsmail Kantar'a teşekkür etti.

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