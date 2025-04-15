Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Çakırdere Mahallesi'nde A.H.K, yönetimindeki 10 APN 965 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle tarla yolunda devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.