Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kırsal Çakırdere Mahallesi'nde A.H.K, yönetimindeki 10 APN 965 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle tarla yolunda devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan traktör sürücüsü A.H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
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