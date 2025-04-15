Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

        Kırsal Çakırdere Mahallesi'nde A.H.K, yönetimindeki 10 APN 965 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle tarla yolunda devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan traktör sürücüsü A.H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı
        Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı
        Balıkesir'de deniz çekildi
        Balıkesir'de deniz çekildi
        Balıkesir'de ayının saldırdığı kişi yaralandı
        Balıkesir'de ayının saldırdığı kişi yaralandı
        Balıkesir'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düz...
        Balıkesir'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düz...
        Zeytinlikte ayı saldırısında yaralandı
        Zeytinlikte ayı saldırısında yaralandı
        Balıkesir'de boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrası kurtardı
        Balıkesir'de boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrası kurtardı