Sındırgı'da evde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı Grup İtfaiye Amirliği personeli ve Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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