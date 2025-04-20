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        "Balıkesir'in Gizemli Kadınlar"ı sosyal hizmetlerle ilgili kurumlarda tiyatro oyunu sahneliyor

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, farklı meslek gruplarından 5 kadın, "Gizemli Kadınlar" adını verdikleri tiyatro grubuyla sosyal hizmetlerle ilgili kurumlarda ücretsiz oyun sahneliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:05
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        "Balıkesir'in Gizemli Kadınlar"ı sosyal hizmetlerle ilgili kurumlarda tiyatro oyunu sahneliyor
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        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, farklı meslek gruplarından 5 kadın, "Gizemli Kadınlar" adını verdikleri tiyatro grubuyla sosyal hizmetlerle ilgili kurumlarda ücretsiz oyun sahneliyor.

        Gizem İnceoğlu'nun liderliğinde Cevriye Balaban, Pınar Altuntaş, Aslı Yıldız ve Esra Budak'tan oluşan ekipte yer alan kadınlar, yaklaşık 1 yıl süren tiyatro eğitiminin ardından ilk oyunlarını seyirciyle buluşturmaya başladı.

        Tiyatro tutkunu kadınlar, hazırladıkları oyunları huzurevlerinde, kadın sığınmaevlerinde ve devlet korumasındaki çocukların kaldığı merkezlerde ücretsiz sahneliyor.

        Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ekibin, Gizem İnceoğlu'nun yazdığı ve yönettiği, grupla aynı ismi taşıyan "Gizemli Kadınlar" adlı oyunu, sahnelendiği kurumlarda yoğun ilgi görüyor.

        - "Sosyal sorumluluk projesi adına varız"

        Gizem İnceoğlu, AA muhabirine, Güre Mahallesi'nde açtığı "Gizem İnceoğlu Sanat Evi"nde çocuklara drama kursları verirken yetişkinlerden gelen talep üzerine bu tiyatro grubunu kurduklarını söyledi.

        İnceoğlu, hazırladıkları oyunları sosyal hizmetlerle ilgili kurumlarda ücretsiz sahnelediklerini belirterek, "Bugün de huzurevimize geldik. Değerli yaşlılarımıza çok güzel böyle oyunumuzu oynadık. Onlar bizi misafir etti. Çok güzel keyifli bir gün yaşadık. Onlar da çok eğlendi." dedi.

        Ticaretle uğraşan Cevriye Balaban da tiyatronun hayatında verdiği en doğru kararlardan biri olduğunu ifade ederek, "Mental olarak bizi en iyileştirici şey bence tiyatro. Sosyal sorumluluk projesi adına varız. Bu sosyal sorumluluk projemizi çocuk esirgeme kurumları ve kadın sığınmaevlerinde de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        - "Bu işin içinde olduğumuz için çok mutluyuz"

        Pınar Altuntaş da Gizem İnceoğlu ile yollarının kesişmesiyle güzel bir ekip olduklarını dile getirdi.

        Sosyal sorumluluk adına sahne almaktan mutluluk duyduklarını belirten Altuntaş, "Bu işin içinde olduğumuz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

        Aslı Yıldız da tiyatro ile insanların yüreklerine dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Esra Budak ise aldıkları eğitimin ardından sahne almaya başladıklarını dile getirerek, "Bizim için çok güzel bir deneyim oluyor. Çok mutlu olduk. Umarım onları da mutlu edebiliyoruzdur." dedi.

        Güre Huzurevi sakinlerinden Sabahat Çoban da oyunu çok beğendiğini belirtti.

        Emel Kural ise tiyatro grubunun hayatlarına renk kattığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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