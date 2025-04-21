Erdek'te tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 148 adet sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 148 adet sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirildi.
Polis ekipleri, Erdek ilçesinde M.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda 148 adet sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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