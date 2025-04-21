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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:38
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karesi ilçesinde bir şüphelinin ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, 131 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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