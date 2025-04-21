Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Yapılan aramalarda, 131 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karesi ilçesinde bir şüphelinin ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

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