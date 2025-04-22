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        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:45
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        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Etkinlik için zeytin bahçesinde bir araya gelen öğrencilere, firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Kürlek tarafından zeytin ağacının önemi anlatıldı. Ardından anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve firma çalışanlarının yardımıyla zeytin fidanlarını dikti.

        Diktikleri fidanları sulayan çocuklar için etkinlik sonrası firmanın Murateli Mahallesi'ndeki mağazasında özel olarak hazırlanan 23 Nisan pastası kesildi.

        Firma ayrıca çocuklara zeytin reçeli ve el yıkama alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla içerisinde oyuncak bulunan zeytinyağlı sabun hediye etti.

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