Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.A. (64), idaresindeki 10 P 5198 plakalı traktör, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı rampaları mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bölgedeki incelemelerin ardından M.A'nın cesedi Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden "Hasat Zamanı-Ayvalık" sergisi
        Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden "Hasat Zamanı-Ayvalık" sergisi
        Balıkesirspor'da Ercan'dan destek çağrısı
        Balıkesirspor'da Ercan'dan destek çağrısı
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey zirai dondan etkilenen tarım arazile...
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey zirai dondan etkilenen tarım arazile...
        Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede
        Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede
        Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı...
        Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı...
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde öl...
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde öl...