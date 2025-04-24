Balıkesir Yeşilay Çocuk Komisyonu gönüllüleri yaptıkları bileklikleri çocuklara hediye etti

Bir araya gelen çocuklar, kendi el emekleriyle 200 adet Yeşilay bilekliği hazırladı.

Balıkesir Yeşilay Çocuk Komisyonu gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinliklerini sürdürüyor.

Balıkesir'de Yeşilay Çocuk Komisyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan bileklikler, çocuklara hediye edildi.

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