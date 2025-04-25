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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:09
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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre A.D. idaresindeki 06 ZSM 87 plakalı otomobil, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 COA 156 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü A.D, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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