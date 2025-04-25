Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre A.D. idaresindeki 06 ZSM 87 plakalı otomobil, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 COA 156 plakalı otomobille çarpıştı.

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