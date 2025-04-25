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        Balıkesir'de sahte para operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:44
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        Balıkesir'de sahte para operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucu 11 şüphelinin, esnafa farklı tarihlerde sahte para verdiği belirlendi.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 2 bin 800 lira sahte banknot, 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 3 gram uyuşturucu madde, 17 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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