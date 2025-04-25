Balıkesir'de sahte para operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda, 2 bin 800 lira sahte banknot, 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 3 gram uyuşturucu madde, 17 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucu 11 şüphelinin, esnafa farklı tarihlerde sahte para verdiği belirlendi.

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