Balıkesir'de "Mavi Vatan Bölgesel Gelişmeler" konulu konferans verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Mavi Vatan Bölgesel Gelişmeler" konulu konferans düzenlendi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirilen konferansta Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, konuşma yaptı.

Anadolu'da düşmana karşı atılan ilk kurşunun Ayvalık'ta, son kurşunun ise Bandırma'da atıldığını belirten Yaycı, Balıkesir'in 'Kuvayımilliye şehri' sıfatını da hak ettiğini söyledi.

Yaycı, Ayvalık'ın en önemli ekonomik tarım ürünlerinden birinin zeytin olduğunu vurgulayarak, "Anadolu’nun işgali sırasında Yunanistan, İtalya ve Fransızların aslında en fazla işgal ettiği bölgelerin zeytin ağacının en fazla olduğu yöreler olduğunu net olarak görebiliyoruz. Çünkü zeytin ağaçlarının olduğu topraklar, verimli topraklardır. Hele zeytin, ekonomik değeri yüksek bir üründür." diye konuştu.

Yunanistan'ın, AB'yi de kullanarak Ege'deki ada ve adacıkları sahip çıkmak istediğini savunan Yaycı, şunları kaydetti:

"Yunanistan, AB'nin doğal hayatı koruma projesi olan 'Natura 2000'i kendi egemenlik iddiaları için kullanıyor. Kendisine devredilmeyen adalara Natura 2000 Projesi gerekçesiyle kuş yuvaları, beslenme noktaları kurmakta ve kendi toprağı olarak işaretleyip, parsellemeye çalışıyor. Seni sadece ve sadece kendi karasularına itiyor. Başka bir yerde kabul ettirmiyor. Açık deniz alanında, 'Ancak ben yaparım' diyor. 'Burası bir Yunan gölüdür' diyor. Benim karasularım ötesindeki Ege Denizi'ndeki Adalar Denizi'nde bulunan deniz alanları da benimdir.' diyor. Bu deniz alanları meselesi çerçevesinde oluşturulan Natura 2000 gibi projeler, çevreci yaklaşımlar gibi görünse de, bunun asıl amacı, siyasidir."

Yaycı, Türkiye'nin çok güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğinin altını çizerek, "Güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olabilmek için, güçlü bir savunma sanayiine ihtiyacımız var. Bugün savunma sanayiimiz de var olan gelişmeler, bizim için büyük bir şanstır. Bugün Türkiye, dünyanın 11. silah ihracatçısıdır. Bu durum müthiş bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.