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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de "Bir Sofrada Demokrasi" programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "İstişare kültüründen gelen bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sivil toplum ve dinamiklerimizle hem de milletimizin her bir ferdiyle bağlantımızı güçlü tutmaya, güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:42
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de "Bir Sofrada Demokrasi" programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "İstişare kültüründen gelen bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sivil toplum ve dinamiklerimizle hem de milletimizin her bir ferdiyle bağlantımızı güçlü tutmaya, güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Uygur, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ve ilki Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Bir Sofrada Demokrasi" programında yaptığı konuşmada, istişare kültürünün kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

        Sivil toplum kuruluşlarının daha adil ve daha barışçıl bir dünyanın mümkün olabileceği noktada Türk milletinin dik duruşunu yansıttığını vurgulayan Uygur, "Gazze'de bütün gücüyle hem orada zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında hem de o zulmün son bulması noktasında bütün sivil platformlarda gür sesle haykırma noktasında sivil toplum her daim var." diye konuştu.

        Belgin Uygur, bütün illerde düzenleyecekleri "Bir Sofrada Demokrasi" programlarında katılımcı demokrasinin ve ortak aklın en güzel örneklerini göreceklerini vurguladı.

        Bu programdan elde edecekleri çıktıları rapor haline getireceklerini anlatan Uygur, şöyle konuştu:

        "Bunun partimizin, hükümetimizin bundan sonraki politika süreçlerine muhakkak katkısı olacak. Şehrimize ait meseleleri, beklentileri ve kendi alanlarıyla ilgili beklentiler başta olmak üzere ülkemizin demokrasi taşlarına katkıda bulunma hem de bundan sonraki yapılacak hizmetler noktasında politika oluşturmayla alakalı önemli veriler çıkacağına olan inancımız tamdır. Biz, ilk günden beri olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bize defaatle telkin ve tavsiyede bulunduğu gibi diyalog kanallarımızı açık tutacağız. İstişare kültüründen gelen bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sivil toplum ve dinamiklerimizle hem de milletimizin her bir ferdiyle bağlantımızı güçlü tutmaya, güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

        Programa AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Kasım Bostan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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