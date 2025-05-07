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        Balıkesir'de üniversiteliler, yün iplikleri bitki ve meyvelerden elde ettikleri boyayla renklendirdi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencileri, geleneksel yöntemlerle bitki ve meyvelerden elde ettikleri boyalarla yün ipleri renklendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:34
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        Balıkesir'de üniversiteliler, yün iplikleri bitki ve meyvelerden elde ettikleri boyayla renklendirdi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencileri, geleneksel yöntemlerle bitki ve meyvelerden elde ettikleri boyalarla yün ipleri renklendirdi.

        Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, "Boya Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi" dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürerek "mordanlama" işlemi gerçekleştirdi.

        Öğrenciler, yüksekokul bahçesinde yakılan odun ateşi üzerine konulan kazanlarda kaynatılan çeşitli bitkileri ve farklı meyveleri kullanarak doğal yöntemlerle elde ettikleri özlerle yün ipleri boyadı.

        Yüksekokul öğrencileri, doğal yöntemlerle renklendirdikleri yün iplerle, masa örtüsü, önlük, oyuncak bebek ve çeşitli el işleri ördü.

        Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Selvi, AA muhabirine, geleneksel boyamacılığın yaklaşık 100-150 yıllık geçmişe sahip olduğunu, bu yöntemde sentetik hiçbir maddenin kullanılmadığını söyledi.

        Yüksekokul öğrencisi Hasret Çayır ise kök boya ve çeşitli bitkilerle boyadıkları yün ipliklerinden yaptıkları işleri sergilediklerini bildirdi.

        Öğrencilerden Akın Parmaksız da bitki ve meyvelerden boya elde etme süreçlerini anlattı.

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