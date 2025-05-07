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        Balıkesir'de hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin organları 4 hastaya umut oldu

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni Hatice Kuşdemir'in (43) organları, 4 kişiye nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:11 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:11
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        Balıkesir'de hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin organları 4 hastaya umut oldu
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni Hatice Kuşdemir'in (43) organları, 4 kişiye nakledilecek.

        Geçen hafta beyin kanaması nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Hatice Kuşdemir'in dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin organ nakli birimi, Kuşdemir'in ailesiyle görüştü.

        Ailenin organ nakline onay vermesinin ardından Kuşdemir'in böbrekleri ve karaciğeri operasyonla alındı.

        Böbrekler ve karaciğerin 4 hastaya nakledileceği öğrenildi.

        - "Çok iyi bir arkadaşımızdı, çok çalışkandı"

        Kuşdemir için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

        Ardından Bahçelievler Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra Kuşdemir'in naaşı, Geriş Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

        Balıkesir Sağlık Sen Şube Başkanı Nihat Erzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatice Kuşdemir'in çok değerli bir sağlık çalışanı olduğunu belirterek, "Maalesef yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı kaybettik. Tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten görevini çok iyi yapan bir arkadaşımızdı." dedi.

        Erzi, Kuşdemir'in organlarının bağışlanmasına ilişkin, "Büyük bir umutla organ bağışı bekleyen arkadaşlarımıza organlarını bağışlamış oldu. Bu yüzden de ailenin almış olduğu karardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Çok iyi bir arkadaşımızdı, çok çalışkandı. Rabbim rahmetiyle muamele etsin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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