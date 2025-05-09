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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:06
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı şüphelenilen şahıslara yönelik 4 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis, yapılan aramalarda ise 138,71 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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