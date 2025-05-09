Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Polis, yapılan aramalarda ise 138,71 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı şüphelenilen şahıslara yönelik 4 operasyon gerçekleştirdi.

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