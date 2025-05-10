Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı coğrafi işaretle tescillendi

Balıkesir'de Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, coğrafi işaretli ürünler için Gönen ilçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Balıkesir'in tarihi şehir olarak birçok medeniyete önderlik yaptığını söyledi.

Balıkesir'in 14 bin 500 kilometrelik alanda tarım yapılan kent olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İlimiz sınırları içinde çayın dışında her çeşit ürün yetişiyor. Alın terinin toprakla buluştuğu ürünlerin katma değerli olarak satılması çok önemli. Bu açıdan coğrafi işaret büyük önem taşıyor. Balıkesir'deki coğrafi işaret sayısı 41'e ulaştı. 41 kere maşallah. Yeter ki üretelim, çalışalım. Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağına verilen coğrafi işaret gecikmişti. 'Gönen' deyince akla önce baldo pirinci, 'Erdek' deyince zeytinyağı gelir."