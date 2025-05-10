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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:26
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 89 Kerim Avcı), Diony (Dk. 81 İbrahim Kaya), Ndongala (Dk. 70 Paixao), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 70 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba

        Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Efehan Pekdemir), Kitsiou (Dk. 82 Batuhan İşen), Del Valle (Dk. 67 Erden Aydin), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Eze (Dk. 68 Ahmet Kosar), Topalli (Dk. 55 Efe Sayhan)

        Goller: Dk. 10 Messaoudi (Penaltıdan), Dk. 54 Ndongala (Bandırmaspor), Dk. 45+2 Eze (Pendikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Sitoe, Dk. 90+5 Kerim Avcı (Bandırmaspor), Dk. 54 Kitsiou, Dk. 87 Eren Aydın (Pendikspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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