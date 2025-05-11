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        Balıkesir'de ahır yangınında 35 küçükbaş hayvan telef oldu

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde ahırda çıkan yangında 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:16
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        Balıkesir'de ahır yangınında 35 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde ahırda çıkan yangında 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kırsal Kocagöl Mahallesi'nde Rahmi Aslan'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Manyas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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