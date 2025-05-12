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        Edremit'te dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Edremit içesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:05 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:08
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        Edremit'te dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Balıkesir’in Edremit içesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        B.S, idaresindeki 35 CGK 527 plakalı otomobil, Ülkü Yolu Hamdi Türe Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü B.S, kurtarıldı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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