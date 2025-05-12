Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltın alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 364 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 50 elektronik sigara, 6 elektronik sigara likidi, 365 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.