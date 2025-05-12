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        Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltın alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:40
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltın alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 364 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 50 elektronik sigara, 6 elektronik sigara likidi, 365 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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