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        Gömeç'te kadınlar kahvehanesi açıldı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kadın girişimci Nebahat Şen tarafından kadınlar kahvehanesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:55
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        Gömeç'te kadınlar kahvehanesi açıldı
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        Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kadın girişimci Nebahat Şen tarafından kadınlar kahvehanesi açıldı.

        Kadınlar kahvehanesinin açan girişimci Nebahat Şen, yaptığı açıklamada, kahvehaneye kadınların çocuklarıyla birlikte görül rahatlığıyla gelebileceklerini söyledi.

        Kahvehanenin müşterilerinden Büşra Nur Çamurlu da ilçede kadınlara yönelik bir kahvehane bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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