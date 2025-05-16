Gömeç'te kadınlar kahvehanesi açıldı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kadın girişimci Nebahat Şen tarafından kadınlar kahvehanesi açıldı.
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kadın girişimci Nebahat Şen tarafından kadınlar kahvehanesi açıldı.
Kadınlar kahvehanesinin açan girişimci Nebahat Şen, yaptığı açıklamada, kahvehaneye kadınların çocuklarıyla birlikte görül rahatlığıyla gelebileceklerini söyledi.
Kahvehanenin müşterilerinden Büşra Nur Çamurlu da ilçede kadınlara yönelik bir kahvehane bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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