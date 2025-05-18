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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:43
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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, K.K. (44) idaresindeki 10 PU 088 plakalı otomobil, Selimağa Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Ş.K. (57) ve H.U. (69) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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