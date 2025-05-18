Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.K. (44) idaresindeki 10 PU 088 plakalı otomobil, Selimağa Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ş.K. (57) ve H.U. (69) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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