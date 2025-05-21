Balıkesir'de resim bölümü öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin Görsel Sanatlar Sergisi açıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin Görsel Sanatlar Sergisi açıldı.
Ayvalık Belediyesi'ne ait Orhan Peker Sergi Salonu'nda öğrencilerin hazırlandığı eserler beğeniye sunuldu.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Lütfü Kotan, okulu inşa edip, tefrişatlarını yaparak Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlayan Cihan Şişman ile eşi Sebahat Şişman ile okul müdürü Güneş Bulak'ın açılış kurdelesini kestiği sergiye ilgi yoğun oldu.
Yüzlerce eserin yer aldığı sergide, henüz lise eğitimi gören öğrencilerin yetenekleri takdirle karşılandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.