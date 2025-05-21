Balıkesir'de resim bölümü öğrencileri yıl sonu sergisi açtı

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Lütfü Kotan, okulu inşa edip, tefrişatlarını yaparak Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlayan Cihan Şişman ile eşi Sebahat Şişman ile okul müdürü Güneş Bulak'ın açılış kurdelesini kestiği sergiye ilgi yoğun oldu.

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