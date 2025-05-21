Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de okul servisleri denetlendi

        Balıkesir'de trafik jandarması okul servislerini denetledi, eşiklikleri tespit edilen 5 servis aracına idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de okul servisleri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir’de trafik jandarması okul servislerini denetledi, eşiklikleri tespit edilen 5 servis aracına idari para cezası kesildi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından okul ve öğrenci yurtları çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalar kapsamında 113 umuma açık yer ile 1010 araç denetlendi ayrıca 2563 kişiye GBT sorgulaması yapıldı.

        Trafik uygulamalar kapsamında 459 okul servis aracı kontrol edilirken eksikleri tespit edilen 5 okul servis aracına idari para cezası kesildi.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise; “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, okul çağındaki çocuklarımızın güven içerisinde eğitimlerine devam etmesine yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin, taburcu oldu
        Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin, taburcu oldu
        Balıkesir'de resim bölümü öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
        Balıkesir'de resim bölümü öğrencileri yıl sonu sergisi açtı
        Ayvalıkgücü'nün finali Antalya'da
        Ayvalıkgücü'nün finali Antalya'da
        Balıkesir Adana'ya akın edecek
        Balıkesir Adana'ya akın edecek
        Vali Ustaoğlu, Ahmet Mekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
        Vali Ustaoğlu, Ahmet Mekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti