Balıkesir'de okul servisleri denetlendi

Balıkesir’de trafik jandarması okul servislerini denetledi, eşiklikleri tespit edilen 5 servis aracına idari para cezası kesildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından okul ve öğrenci yurtları çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalar kapsamında 113 umuma açık yer ile 1010 araç denetlendi ayrıca 2563 kişiye GBT sorgulaması yapıldı.

Trafik uygulamalar kapsamında 459 okul servis aracı kontrol edilirken eksikleri tespit edilen 5 okul servis aracına idari para cezası kesildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise; “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, okul çağındaki çocuklarımızın güven içerisinde eğitimlerine devam etmesine yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.