Balıkesir'de evde damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 5 zanlı yakalandı

Evde yapılan aramada 20 bin 339 kök Hint keneviri, 1 kilo 236 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

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