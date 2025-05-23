Balıkesir'de evde damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 5 zanlı yakalandı
Balıkesir'de evde kurdukları damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de evde kurdukları damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezi ve Dursunbey ilçesinde uyuşturucu yetiştirdikleri tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerin Dursunbey ilçesindeki dağ evinde Hint keneviri yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurdukları tespit edildi.
Evde yapılan aramada 20 bin 339 kök Hint keneviri, 1 kilo 236 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.