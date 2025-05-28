Ayvalık Maden Adası'nda mahsur kalan 27 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve geçiş yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle kapanması sonucu mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik Botları "KB-11" ve KB-4305 ile Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12"nin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

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