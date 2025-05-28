Ayvalık Maden Adası'nda mahsur kalan 27 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve geçiş yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle kapanması sonucu mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik Botları "KB-11" ve KB-4305 ile Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12"nin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.
Doğa yürüyüşçüleri, ekiplerce Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.
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