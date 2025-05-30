Manyas'ta İslam Devletleri Şenliği düzenlendi

Okul Müdürü Hayriye Başaran'ın bir konuşma yaptığı etkinliğe, Bandırma Cumhuriyet Savcısı Anıl Cem Turhan, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı.

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