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        Manyas'ta İslam Devletleri Şenliği düzenlendi

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından "İslam Devletleri Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:25
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        Manyas'ta İslam Devletleri Şenliği düzenlendi
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından "İslam Devletleri Şenliği" düzenlendi.

        Program, Fetih suresinin okunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Hayriye Başaran'ın bir konuşma yaptığı etkinliğe, Bandırma Cumhuriyet Savcısı Anıl Cem Turhan, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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