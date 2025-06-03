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        Kazdağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'nde çevre temizliği yapıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle, Kazdağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'nde çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:01
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        Kazdağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'nde çevre temizliği yapıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle, Kazdağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'nde çevre temizliği yapıldı.

        Kazdağları'nın eşsiz doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulanan etkinlikte katılımcılar, Sarıkız Tepesi'nde biriken çöpleri toplayarak çevre temizliğine katkı sağladı.

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çevre Haftası dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sarıkız zirvesinde dahi temizliğe vermiş olduğumuz önemi anlatmak istedik. Çevreye verdiğimiz önemi anlatmak istedik." dedi.

        Yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Ertaş, "Çevrenin temiz tutulması, temiz bırakılması adına bu çalışmada inşallah bir kişiyi bile çöp atmaktan vazgeçirebilirsek Sarıkız'ın tepesi de dahil dünyanın her bir noktasını temiz tutmayı öğretebilirsek ne mutlu bize diyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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