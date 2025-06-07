Balıkesir'de itfaiye ekipleri su kuyusundaki 3 engerek yılanını çıkardı

Mahalle muhtarı Abdullah Batur ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede ilk fark edilen yılanın yanı sıra aynı yerde iki engerek yılanı daha buldu.

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