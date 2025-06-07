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        Balıkesir'de itfaiye ekipleri su kuyusundaki 3 engerek yılanını çıkardı

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde su kuyusunda görülen 3 engerek yılanı, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:54
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        Balıkesir'de itfaiye ekipleri su kuyusundaki 3 engerek yılanını çıkardı
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        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde su kuyusunda görülen 3 engerek yılanı, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

        İlçeye bağlı Karakavak Mahallesi'nde eski bir su deposunda engerek yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Mahalle muhtarı Abdullah Batur ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede ilk fark edilen yılanın yanı sıra aynı yerde iki engerek yılanı daha buldu.

        Dikkatli şekilde yılanları kıskaçlarla yakalayarak çuvala koyan ekipler, yılanları uygun ortamda doğaya geri saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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