Balıkesir'de çöplük alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı

Şiddetli rüzgara rağmen yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin özellikle çöplük bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

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