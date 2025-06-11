Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir ” ifadesine yer verildi.

​​​​​​​Altıeylül ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü F.G. (51) jandarma tarafından gözaltına alındı.

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