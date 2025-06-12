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        Balıkesir'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 00:11 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:11
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        Balıkesir'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Çanakkale Edremit kara yolunun Altınoluk İskele Mahallesi yakınlarında Y.E. idaresindeki 06 FK 5658 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen O.Y. idaresindeki 10 N 0271 plakalı tomruk yüklü kamyona çarptı.

        Kazada minibüs sürücü Y.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.K, F.K, F.G.K, A.K. ve N.E. çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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