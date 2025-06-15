Balıkesir'de asırlık hayırlar yaşatılıyor

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi'nde yaklaşık 200 yıldır imece usulüyle sürdürülen geleneksel köy hayrı sürdürülüyor.

Etkinlik kapsamında, muhtarlık tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan kütüphane ve aşevi de hizmete açıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Sarnıç Mahallesi'ndeki hayır programına katıldı.

Açılış töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Vali Ustaoğlu, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe önemli katkı sağladığını söyledi.

Mahalle muhtarına teşekkür eden Ustaoğlu, "Balıkesir'imizin çok güzel bir geleneği var. Nisan-mayıs aylarında baharla beraber birçok köyümüzde köy hayrı yapılır. Bu hayırlarda köylerimizde, burada da olduğu gibi mevlitler okunur, geçmişler için, ölmüşler için dualar edilir." dedi.