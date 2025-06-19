Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Meyve bahçelerinin içinde bulunan bir eve de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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