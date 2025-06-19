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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:09
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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Meyve bahçelerinin içinde bulunan bir eve de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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