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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:56
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesinin Yeniköy Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına 110 personel, 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı ve 3 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

        Meyve bahçelerinin içinde bulunan bir eve de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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