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        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ne yeni müdür atandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı faaliyet göseteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün yeni müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Kerim Kılınç oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:27
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        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ne yeni müdür atandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı faaliyet göseteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün yeni müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Kerim Kılınç oldu.

        1987'de Isparta'da doğan Kılınç, 2009 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Mesleki eğitimine 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam eden Kılınç, 2010 yılında Sivas Hafik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandı.

        2013-2015 yıllarında Hafik Kaymakamlığı proje koordinatörü olarak tarım, eğitim ve rekreasyon konularında projeler hazırlayan Kılınç, 2019 yılından itibaren ise Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapmaktaydı.

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