Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 60 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 50 TL, 74 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Balıkesir’de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Balıkesir merkezi ve Edremit ilçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Balıkesir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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