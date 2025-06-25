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        Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:57
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        Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir’de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Balıkesir merkezi ve Edremit ilçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 60 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 50 TL, 74 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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