Balıkesir Kepsut'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Eyüpbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın nedeniyle Eyüpbükü Mahallesi tahliye edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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