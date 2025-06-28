Balıkesir Bigadiç'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.