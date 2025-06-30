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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:16
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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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