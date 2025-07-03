Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

A.K. idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 34 BUP 842 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra aynı yönden gelen A.K. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

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