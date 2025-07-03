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        Bandırmaspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 18:15 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:24
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        Bandırmaspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşma sağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Gümüşkaya'nın Fenerbahçe, Boluspor, Giresunspor, Westerlo, Samsunspor ve Gaziantep FK'da forma giydiği hatırlatıldı.

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